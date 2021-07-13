США поддержали народ Кубы 13.07.2021, 9:46

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фото: epa

С заявлениями выступили президент Джо Байден, глава Госдепартамента и ключевые политики.

США выразили поддержку народу Кубы на фоне крупнейших за последние десятилетия антиправительственных протестов, потрясших эту страну, сообщает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты решительно поддерживают народ Кубы, отстаивающий свои всеобщие права, и мы призываем правительство Кубы воздержаться от насилия в попытке заглушить голоса народа Кубы», – заявил президент Джо Байден в Белом доме.

Администрация Байдена также отвергла заявления кубинских властей, что в народных волнениях виноваты США.

«Думаю, для кубинского режима было бы ошибкой интерпретировать происходящее в десятках городов по всему острову как результат или продукт действий США», – заявил журналистам в Госдепартаменте госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее в тот же день президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем обращении к стране заявил, что общественные волнения в стране являются результатом «политики экономического подавления» со стороны США.

Участники воскресной демонстрации в Гаване скандировали лозунги с призывами к свободе и единству. Шествие было разогнано полицией, которая произвела несколько арестов.

«Режим жестоко обращался с целыми поколениями кубинцев, не давая им свободы и вынуждая многих, включая мою семью, бежать под угрозой убийства. В ближайшие дни он расширит масштабы насилия в попытке подавить смелых демонстрантов на улицах», – заявил республиканец Тед Круз, член комитета Сената по международным отношениям.

Другой известный республиканский сенатор, Марко Рубио, осудил Байдена за то, что он лишь на следующий день отдал должное демонстрантам и за то, что в своем заявлении он не назвал правительство Кубы «социалистическим и коммунистическим».

Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, поддержала кубинских демонстрантов, написав в Твиттере: «Призыв к свободе и базовым правам народа Кубы, который вышел на улицы и проводит марши, является актом большого мужества».

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили в понедельник, приведут ли события минувших выходных к тому, что администрация Байдена уделит приоритетное внимание пересмотру политики в отношении Кубы.

Белый дом «внимательно следит» за событиями в стране, ответила Псаки.

«Мы будем активно заниматься этим. Мы будем пытаться оказать поддержку народу Кубы», – сказала Псаки.

В 1962 году США ввели торговое эмбарго в отношении Кубы, которое было несколько ослаблено в 2000 году.

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