Кофе арабика подорожал до максимума за последние пять лет 3 13.07.2021, 9:59

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Бразилия столкнулась с одной из самых сильных засух за последнее столетие.

Мировые цены на кофе растут на фоне рекордной засухи в Бразилии, в прошлом месяце цены на кофе арабика выросли до максимума с 2016 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Бразилия, которая является крупнейшим поставщиком кофе, столкнулась с одной из самых сильных засух за последние почти 100 лет. Бразильские фермеры готовятся к одному из самых больших спадов производства за почти 20 лет. Арабика — это основной сорт кофе, производимый в Бразилии.

Фьючерсы на арабику, торгуемые в Нью-Йорке, за последние три месяца выросли более чем на 18% до $1,51 за фунт. Торгуемая в Лондоне робуста, которую используют для производства растворимого кофе, за последние три месяца подорожала более чем на 30% - до $1 749 за тонну. Это двухлетний максимум для этого сорта.

По прогнозу Минсельхоза США, общий урожай кофе в Бразилии в этом году покажет самое большое годовое падение с 2003 года.

Как отмечает издание, ценовое ралли происходит в момент когда многие страны открываются после карантинов и люди возвращаются к походам в кофейни. В Минсельхозе США ожидают, что в этом году впервые с 2017-го потребление кофе превысит производство.

Как отмечает издание, в отличие от Бразилии, два других крупных производителя кофе — Колумбия и Вьетнам — собрали хорошие урожаи, но кофе-бобы застряли в портах. В Колумбии причиной перебоев с поставками стали протесты. Протестующие блокировали дороги и порты, из-за чего кофе застрял в хранилищах.

В свою очередь вьетнамские производители страдают из-за контейнерного кризиса и резкого роста стоимости морских грузоперевозок.

Как пишет издание, производители пока не перекладывают возросшие цены на потребителей. Однако по оценкам экспертов, цены все же могут вырасти — если спрос будет высоким.

В июне издание Financial Times писало, что морские грузоперевозки рекордно подорожали из-за вспышки коронавируса в крупном порту Китая. Стоимость отправки одного контейнера из Азии в Северную Европу выросла более чем в пять раз — до рекордных $11 000.

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