Остров Джерси ввел санкции против «Белаэронавигации» 13.07.2021, 10:29

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Фото: Wikipedia

Этот остров является офшорной зоной.

Британский остров Джерси ввел санкции против «Белаэронавигации» и ее директора Леонида Чуро. Их активы будут заморожены.

Остров Джерси входит в состав Великобритании, но является при этом офшорной зоной. Он ведет отдельные санкционные списки.

Напомним, «Белаэронавигация» попала в санкционные списки ЕС, Великобритании и других стран, сотрудничающих с Евросоюзом.

Санкции против белорусской авиации были введены после захвата режимом Лукашенко самолета Ryanair.

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