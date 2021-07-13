Остров Джерси ввел санкции против «Белаэронавигации»
- 13.07.2021, 10:29
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Этот остров является офшорной зоной.
Британский остров Джерси ввел санкции против «Белаэронавигации» и ее директора Леонида Чуро. Их активы будут заморожены.
Остров Джерси входит в состав Великобритании, но является при этом офшорной зоной. Он ведет отдельные санкционные списки.
Напомним, «Белаэронавигация» попала в санкционные списки ЕС, Великобритании и других стран, сотрудничающих с Евросоюзом.
Санкции против белорусской авиации были введены после захвата режимом Лукашенко самолета Ryanair.