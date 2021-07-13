Почем продают и покупают валюту: в обменниках установлены новые курсы
- 13.07.2021, 10:43
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Где выгоднее всего запастись долларами и евро?
Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках утром 13 июля новые курсы основных иностранных валют.
По данным select.by на 09:10, в Минске они следующие:
доллар выгоднее всего можно продать по 2,57, а купить по 2,574 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,598);
евро 3,048 / 3,054 (3,09);
100 российских рублей 3,442 / 3,455 (3,55).