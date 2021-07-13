Литва установила организаторов и исполнителей нелегальной миграции через Беларусь 5 13.07.2021, 10:50

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Фото: pasienis.lt

Их включат в санкционный список ЕС.

Белорусские власти инструктирует мигрантов перед отправкой за границу. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас телеканалу LRT (перевод — «Немецкая волна»).

По его словам, люди в камуфляже объясняют нелегальным мигрантам, как вести себя на границе, пересекать ее, избавляться от документов и что говорить после поимки пограничниками.

Анушкаускас также сказал, что Литва установила организаторов и исполнителей нелегальной миграции из Беларуси. Страна будет настаивать на их включении в санкционный список ЕС. По словам Анушкаускас, включение указанных лиц и организаций в санкционный список Евросоюза «вопрос времени». Также санкции могут коснуться и авиакомпаний, которые стыковочными рейсами помогают в перевозке мигрантов.

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