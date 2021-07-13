Мнение: «Саша на побегушках» экстренно вызван на ковер в Санкт-Петербург 8 13.07.2021, 11:04

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Фото: Коммерсант

В Кремле хотят что-то менять?

Вчера брат Вова разродился огромной статьей на сайте Кремля, где через запятую помянуты и Беларусь, и Украина. Риторика стандартная: все наше. Порекомендовали бы начать управлять своим государством и почитать что-то по истории, кроме учебников 5-6 класса. Уж слишком крутой компот из фактов, мифов и гипотез получился, в котором исторический враг - католический запад с его «тлетворным влиянием». В общем «ксендзы охмуряли Козлевича» и дальше в этом духе, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

И вот сегодня «ненагибаемый синепал» экстренно вызван на ковер в Санкт-Петербург. Массандра пишет про то, что договоренность о встрече была достигнута еще 1 июля. Но это уже был ответ прокремлевским телеграм-каналам, которые вспомнили, что Песков ничего по этому поводу вчера не говорил, и трубят про «незапланированные переговоры» и «экстренную встречу». Венедиктов подтверждает, что по состоянию на вчера такой встречи в графике Путина не было.

Со своей стороны Ник подтверждает, что подготовка ко встрече сильно отличалась от того, как это происходит обычно. Во-первых, вылет из Болбасово - главарь приходил в себя в родной Александрии. Во-вторых, не было никаких совещаний – открытых и закрытых. В-третьих, летит очень узкий состав делегации.

В общем, Массандра пытается сделать хорошую мину при плохой игре. А то вызов получается какой-то «Саша на побегушках», а не «крепкий орешек».

Или хозяин Кремля просто заскучал и хочет попить чайку не в одиночестве? Но это вряд ли. Уж, слишком много проблем «Саша 7 рублей» доставляет в последнее время. Надо что-то менять.

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