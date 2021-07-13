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Маск заявил, что ему не нравится занимать должность главы Tesla

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  • 13.07.2021, 10:57
Маск заявил, что ему не нравится занимать должность главы Tesla
Илон Маск

Он предпочел бы заниматься дизайном и разработкой.

Сооснователь и глава Tesla Илон Маск заявил, что ему не нравится быть гендиректором компании. Он предпочел бы заниматься дизайном и разработкой.

Об этом Маск сказал 12 июля на судебном заседании относительно покупки Tesla основанной его кузенами компании SolarCity за $2,6 млрд, пишет BBC.

«Я скорее ненавижу это, и предпочел бы тратить свое время на дизайн и разработку», — сказал Маск в суде.

Ряд акционеров Tesla подали иск против него. Они обвиняют Маска в том, что он заставил совет директоров компании одобрить покупку SolarCity. Истцы считают, что Tesla зря потратилась на это, ведь у SolarCity на тот момент заканчивались деньги.

На момент сделки Маск был одним из совладельцев SolarCity. Он утверждает, что не получил никакой финансовой выгоды в результате транзакции. Маск также отрицает давление на совет директоров Tesla.

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