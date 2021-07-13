БТР Росгвардии протаранил маршрутку в Ставропольском крае РФ 13.07.2021, 11:11

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Среди пассажиров есть погибшие и пострадавшие, в том числе и дети.

Два человека погибли в результате столкновения бронетранспортера Росгвардии с маршруткой в Ставропольском крае, сообщает ТАСС.

Пассажирская «ГАЗель» столкнулась с БТР, ехавшим в составе воинской колонны, утром 13 июля в селе Тамбукан в Предгорном районе. По данным агентства, погибшие — пассажиры маршрутки. Еще четверо из находившихся в «ГАЗели» получили различные травмы и были госпитализированы. Трое из пострадавших — дети.

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