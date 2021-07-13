В Польше обнаружили клад викингов, осаждавших Париж 13.07.2021, 11:25

Фото: Maciek Nabrdalik for The New York Times

Как монеты оказались так далеко от места событий, остается загадкой.

Археолог Пшемыслав Витковски, охотник за сокровищами, нашел на кукурузном поле на северо-востоке Польши серебряные монеты, отчеканенные более 1100 лет назад.

Как монеты оказались в Польше — загадка, ведь селение Бискупец, около которого нашли клад, в то время было необитаемо, а прусские племена в этом регионе использовали арабские монеты, говорится в статье New York Times.

Одна теория, выдвинутая польским археологом, заключается в том, что серебряные монеты относятся к одному из самых ранних эпизодов вооруженного вымогательства в Европе, когда вторгшаяся армия викингов осадила Париж в 845 году. Франки расплатились более чем двумя тоннами серебра, чтобы не допустить разрушения города. Что случилось с огромным выкупом, оставалось загадкой.

У викингов был крупный торговый пост под названием Трусо всего в 30 милях от Бискупца, польской деревни, где были найдены монеты. Это заставило некоторых экспертов предположить, что серебро из Парижа попало туда, а затем распространилось на близлежащие районы в рамках процветающей торговли в Балтийском регионе.

«Это чрезвычайно редкая и удивительная находка, — сказал Лукаш Щепански, руководитель отдела археологии краеведческого музея в польском городе Оструда. «Раньше мы знали, что произошло в Париже, только из письменных источников, но теперь, внезапно, мы получили это в физической форме».

Другие настроены скептически. Саймон Купленд, британский эксперт, заметил, что монеты, найденные в Бискупце, по всей видимости, датируются несколькими годами до осады 845 года.

Но, добавил он, они могли быть частью добычи викингов во время более ранних нападений на западную часть империи, основанной Карлом Великим, или просто доходами от регулярной торговли и набегов викингов.

Щепански признал, что его теория о том, что монеты были частью выкупа, который викинги вымогали, чтобы спасти Париж, была просто «рабочей гипотезой». По его словам, более четкая картина появится после химического анализа монет и полных раскопок того места, где они были обнаружены местным охотником за сокровищами Пшемыславом Витковски и его товарищем Мацеем Малевичем.

Но, несмотря ни на что, сказал Щепански, находка серебряных монет в польской деревушке было одновременно захватывающим и тревожным.

Щепански сейчас строит планы полномасштабных раскопок поля в этом году, когда фермер, владеющий землей, завершит сбор урожая. По словам археолога, открытие еще большего количества монет Каролингов укрепит его веру в то, что в этом районе находится часть огромного запаса серебра, выплаченного викингам.

Большинство найденных монет датируются периодом правления Людовика Благочестивого, сына Карла Великого, и только одна отчеканена при его внуке Карле Лысом, который правил западной частью Каролингской империи и был у власти во время осады Парижа викингами.

Это, по словам Стефана Лебека, почетного профессора Лилльского университета во Франции и ведущего специалиста по французской средневековой истории, предполагает, что тайник был «собран вместе в начале правления Карла, то есть примерно в 840−850 годах».

Однако до сих пор археологи нашли только монеты, а не какие-либо серебряные слитки, которые почти наверняка фигурировали в дани, которую заплатили викингам. По словам профессора Лебека, открытие слитков укрепит теорию выкупа за город.

Серебряные монеты были отправлены в Варшаву для анализа экспертами в лаборатории археологии Польской академии наук. Матеуш Богуцкий, руководитель лаборатории, сказал, что скептически относится к теории парижского выкупа, но сказал, что монеты по-прежнему являются очень важной находкой.

По его словам, монеты имеют небольшую финансовую ценность и, скорее всего, на открытом рынке будут стоить менее 200 долларов каждая, «но их ценность как источника информации просто потрясающая».

По словам Богуцкого, особенно важным является тот свет, который они проливают на средневековые торговые пути, многие из которых связаны с покупкой и продажей местного населения, которое было захвачено в битве и продано или заключено в рабство торговцами.

Опасаясь, что недобросовестные охотники за сокровищами начнут искать и красть серебряные монеты, власти закрыли участок возле Бискупца и объявили его точное местонахождение государственной тайной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».