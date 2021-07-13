В Беларуси из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности 13.07.2021, 11:32

Медики советуют ограничить с 11 до 17 часов перемещение по улице.

На сегодня Белгидромет объявил в стране оранжевый уровень опасности, местами воздух прогреется до +36 градусов. Медики советуют ограничить с 11 до 17 часов перемещение по улице, сообщает «Радыё Рацыя».

«Особенно бдительными должны быть люди с хроническими заболеваниями сердечно – сосудистой системы и проблемами давления, — предупреждает врач Дмитрий Павлов: —крайне важно принимать все лекарства, назначенные участковым доктором при хронических заболеваниях. Прежде всего это касается людей с такими заболеваниями как гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия. Нужно чаще мерить давление и контролировать его».

По информации синоптиков аномальная жара будет терпеть в стране в течение всей недели.

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