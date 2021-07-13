Белорусы забрали из банков $3,7 миллиарда валютных вкладов 1 13.07.2021, 11:45

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Изъятие денег из системы идет много месяцев подряд.

Статистика о вкладах населения и предприятий является частью данных о широкой денежной массе. Динамика денежной массы публикуется в двух разрезах — на 1-е число месяца и в среднем за период, пишет сайт banki24.by.

Точечные сведения о денежной массе на отчетную дату подвержены календарным искажениям — в особенности, когда стык месяцев выпадает на выходные. Поэтому далее будем использовать данные в среднем за период.

В основных направлениях денежно-кредитной политики на текущий год записано, что широкая денежная масса в декабре 2021-го вырастет не более чем на 7–10%. При этом чиновники хотели ограничить инфляцию на уровне 5%.

По факту инфляция за 6 месяцев составила 5,8%, что уже выше годового ориентира. Уложиться в рамки прогнозного документа теоретически можно лишь в случае снижения цен в оставшиеся полгода.

Однако понятно, что в реальности это практически невероятно. Даже в годы с исторически низкой инфляцией в Беларуси не было периода дефляции дольше 2 месяцев кряду.

Зато планы по удержанию денежной массы в рамках «перевыполняются». По итогам июня общее количество денег упало к сопоставимому месяцу 2020 года на 2,2%. Это произошло из-за совокупности условий.

Во-первых, Нацбанк в конце августа 2020-го ограничил постоянно доступные операции предоставления ликвидности. Во-вторых, сокращается валютная часть денежной массы — за счет оттока депозитов из банков.

По белорусской методике депозиты делятся на переводные и другие. Переводные депозиты — это в основном карт-счета физлиц и расчетные счета организаций. А вот другие депозиты — это и есть то, что обычные белорусы понимают под вкладами в банках. Это деньги, которые вкладчики оставляют в системе на определенный срок, а не до востребования (как переводные депозиты).

В 2010-ых гг. белорусский рубль неоднократно проходил через крупные девальвации. На этом фоне белорусы имеют низкое доверие к «зайчику» как средству сбережений. В среднем за июнь 2021-го доля рублевых вкладов (других депозитов) в белорусских рублях составила всего 30,7%.

В июне 2021 года переводные валютные депозиты физлиц в Беларуси составили 1,280 млрд USD в эквиваленте. Отчасти это остатки со снятых вкладов, отчасти — результат безналичной покупки валюты. Переводные депозиты населения в рублях составили 3,077 млрд BYN.

Другие депозиты физлиц в рублях (рублевые вклады в народном понимании) составили в июне 4,600 млрд BYN. Два месяца подряд остатки этих вкладов снижаются. Видимо, причины падения состоят в инциденте с посадкой рейса Ryanair (май) и последовавшими санкциями ЕС (июнь).

Валютные вклады (другие депозиты) в июне-2021 сократились до 4,123 млрд USD. С октября 2015 года (локальный максимум) сумма валютных вкладов физлиц в системе снизилась на 3,706 млрд USD. В относительном выражении это почти половина былых сбережений граждан в банках — 47,3%.

В непрерывном режиме изъятие валютных вкладов физлицами идет уже 17 месяцев подряд — с февраля 2020 года. За это время белорусы забрали из банков 2,087 млрд USD в эквиваленте.

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