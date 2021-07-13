Naviband: Молодость дана, чтобы быть свободным 1 13.07.2021, 11:48

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Фото: admetny.by

Популярная музыкальная группа поддержала лидеров студенческих протестов в Беларуси.

Популярная белорусская группа высказалась о деле студентов:

«Молодость - это свобода. Чем свободнее ты внутри, тем больше ты впускаешь в свою жизнь новое. Тем больше ты преуспеешь в своем деле, создашь, придумаешь, сделаешь для себя, своих близких, друзей, для страны. Молодость и дана, чтобы быть свободным. Это отправная точка. И никто не в праве просто так решать за тебя, тем более отбирать твою СВОБОДУ».

Музыканты спрашивают, какое будущее может быть у государства, которое отбирает свободу, отбирает молодость, не созидает, а закрывает, душит и убивает?

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