Афганский пасьянс и турецкий бастион 5 Александр Коваленко, sprotyv.info

13.07.2021, 11:50

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фото: reuters

Как талибская коса нашла на турецкий камень.

Интересный получается пасьянс в Афганистане. Талибан объявил турецкому контингенту (не менее 600 многофункциональных специалистов) в Кабуле, контролирующему аэропорт ультиматум. По мнению террористической организации, возомнившей себя политической силой, присутствие иностранных войск на территории Афганистана после 11 сентября неприемлемо и они будут рассматривать их как оккупантов, со всеми вытекающими.

Важно то, что Талибан хоть и занял подавляющую часть Афганистана, но не является той милитарной силой, которая способна брать большие города. Более того, талибы сейчас не противостоят реально профессиональным военным, а афганской армии, которую можно гнать пыльными тапками, и которая не проявляет особого желания воевать, за чтобы то ни было. То есть, талибы они как саранча, а профессиональная армия – это биопестициды. То есть, при реальном сопротивлении обученным военнослужащим не просто воевать, а выживать в любых конфронтациях, атаки талибов совершались бы в режиме от выводка до выводка.

Это обусловлено тем, что талибы имеют превосходство в условной сельской местности, будучи не приспособленными к ведению боевых действий в городских условиях. И их победы сейчас, как в пришлые года победы и превосходство моджахедов над подразделениями армии СССР, проявляли себя исключительно в сельской местности, что обуславливалось менталитетом и социально-ментальным разрывом между афганским селом и городом.

Иными словами, смогут ли талибы выбить турок, с их богатым опытом ведения боевых действий в самых экстремальных условиях, из аэропорта Кабула? Сомневаюсь, равно как и в том, что им получится Кабул взять силой. Ведь талибы имеют превосходство на открытой местности, а ведение боевых действий в городских условиях против профессиональных военных для них это мясорубка в режиме от волны до волны.

Но, с другой стороны, талибы, которые всячески сейчас акцентируют внимание на том, что они не планируют интервенций на территории соседних государств, демонстрируя свое миролюбие, исключительно с целью создания условий для идеального доминирования в Афганистане, могут спровоцировать появление в Кабуле не 600, а, например, 1000 или 1500 многофункциональных специалистов из Турции.

А при таких раскладах, саранча будет пасовать раз за разом, а не объявлять о своей окончательной победе и планировать интервенции в соседние государства, от Таджикистана до Китая. То есть, крайне невыгодное для них положение. Поскольку полный контроль исключает следующий этап – доминирование внутреннее и зачистку конкурентов. А это, очень важный этап перед интервенцией в соседние государства. И без него, такая интервенция будет значительно ослаблена разнообразием мнений глав тех или иных кланов.

Талибская коса нашла на турецкий камень? Причем этот камень значительно может ослабить потенциал талибов в их экспансивной политике, если это вообще можно назвать политикой, а не банальным стадным рефлексом. Очень даже может быть.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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