Лукашенко: В Беларуси невыносимо 39 13.07.2021, 11:58

39,862

Узурпатор прилетел в Россию.

Лукашенко сегодня встречается с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По официальной версии, «Лукашенко и Путин договорились о сегодняшней встрече 1 июля. Во время телефонного разговора».

Telegram-каналы обратили внимание на слова Лукашенко по прилету в Россию.

«У вас еще терпимо, у нас невыносимо», — заявил Лукашенко встречавшему его российскому чиновнику. Вероятно, речь шла о погоде, но получилось очень символически.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».