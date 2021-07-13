Лукашенко: В Беларуси невыносимо

Лукашенко: В Беларуси невыносимо39
- 13.07.2021, 11:58
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Узурпатор прилетел в Россию.
Лукашенко сегодня встречается с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
По официальной версии, «Лукашенко и Путин договорились о сегодняшней встрече 1 июля. Во время телефонного разговора».
Telegram-каналы обратили внимание на слова Лукашенко по прилету в Россию.
«У вас еще терпимо, у нас невыносимо», — заявил Лукашенко встречавшему его российскому чиновнику. Вероятно, речь шла о погоде, но получилось очень символически.