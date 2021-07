В библиотеку английского собора вернули книгу, которую взяли почитать более чем 300 лет назад 13.07.2021, 12:11

2,832

Книгу пообещали выставить на обозрение в храме.

Приходилось ли вам брать книгу в библиотеке, а потом возвращать ее не в срок? И слушать упреки (справедливые), да еще и штраф платить? Так вот, есть хорошая новость: вы точно не самый забывчивый читатель в истории, пишет «Медуза».

Недавно в библиотеку Шеффилдского кафедрального собора вернули книгу, которую взяли оттуда в 1709 году — то есть, каких-то 312 лет назад! Об этом пишет издание Sheffield Star. Книга, впервые написанная в 1688 году и переизданная в 1704-м, называется «The Faith and Practice of a Church of England Man». Это название можно перевести как «Религиозные каноны прихожанина англиканской церкви».

«Книга вернулась к нам, поскольку леди из Уэльса нашла ее среди вещей своей скончавшейся крестной матери. В завещании женщины была просьба вернуть книгу в собор», — заявил преподобный Кит Фэрроу, заместитель настоятеля собора.

Фэрроу добавил в шутку: «Я пытаюсь прикинуть, какого размера штраф полагается за такую просрочку. Наверное, его бы хватило на замену крыши или чего-то подобного! Но я пообещал семье, что никакого штрафа не будет: они вернули книгу, и это замечательно. Спустя 300 лет наша маленькая жемчужина снова дома». Книгу пообещали выставить на обозрение в храме — вероятно, в назидание всем, кто не возвращает книги вовремя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».