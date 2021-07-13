Готовьтесь, скоро мы останемся дома Телеграм-канал БОР

13.07.2021, 12:14

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Фото: ТАСС

Пора помочь деду найти выход из лабиринта и добраться до клетки.

В Беларуси все «стабильно». Стабильно падают зарплаты, стабильно растут цены на продукты, стабильно растет доллар.

Тем временем Лукашенко в наглую разграбляет страну: вывозит лес, пропихивает табачку контрабандой в каждую дырку каждой фуры, выезжающей за кордон, сливает весь золотовалютный запас на удержание доллара чтобы в обществе не началась паника. К тому же, это одна из немногих вещей, которую ему не удастся впихнуть в свой портфель.

Его холуи тем временем прекрасно понимают, что пировать им осталось недолго. Нам стало известно, что во время обысков у активистов и просто случайных людей из квартир выгребают все деньги, которые им удается найти. Бизнес постепенно закрывается, вероятно, расчищается территория для плешивого друга.

Быть может, пора помочь деду найти выход из лабиринта и добраться до клетки?

Готовьтесь. Скоро мы останемся дома.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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