Зеленский потроллил Путина после его статьи об Украине 12 13.07.2021, 12:41

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Владимир Зеленский

Украинский президент заявил, что готов передать главе Кремля «много материала, который можно использовать в другой статье».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга прокомментировал опубликованную на сайте Кремля статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских украинцев».

В частности, как пишет РИА «Новости», Зеленский отметил, что на встрече с Путиным готов дать ему много материала, который можно использовать в другой статье про Украину. Он также подчеркнул, что некоторые моменты из статьи президенты могли бы обсудить лично.

«Приятно, что человек знает украинский язык», – добавил президент Украины (статья была написана как на русском, так и на украинском языке).

12 июля на официальном сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», где он развивает тезис о том, что русские и украинцы якобы — один и тот же народ.

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