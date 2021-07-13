Знаки в Санкт-Петербурге: лицо Семашко у трапа самолета и сцены Троянской войны в зале переговоров 10 13.07.2021, 12:45

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фото: БЕЛТА

Узурпатора ждет судьба Приама?

Во вторник, 13 июля, в Россию на встречу с Владимиром Путиным неожиданно прилетел белорусский правитель.

Лукашенко, спустившись на землю, сказал принимающей стороне: «У вас еще терпимо. У нас невыносимо!».

При этом обратило на себя внимание выражение лица посла Беларуси в России Владимира Семашко, который, к слову, часто попадает в кадр довольно хмурым, пишет «Салідарнасць».

В Рунете уже обратили внимание, как новостные агрегаторы среагировали на первые слова Лукашенко в Санкт-Петербурге. А именно, на топ-Яндекса: «Лукашенко заявил, что в Беларуси невыносимо».

Тем временем опубликовано фото, в каком интерьере Овального зала Константиновского дворца правители Беларуси и России проведут переговоры.

На рисунке над креслами – сюжеты, которые соответствуют хронологии мифа о Троянской войне: «Подношение свадебных подарков Фетиде и Пелею», «Суд Париса», «Похищение Елены» и «Приам просит у Ахиллеса тело Гектора».

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