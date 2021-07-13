О банкротстве и страхах империи 2 Алексей Резников

13.07.2021, 13:10

3,940

Алексей Резников

Разбор свежей статьи Путина.

На сайте Кремля с подписью «В. Путин» опубликована статья об «историческом единстве» россиян и украинцев. Наилучшей оценкой содержания этой публикации является реакция украинского общества. А именно — удивление.

Вряд ли ошибусь, если предположу, что текст подготовлен коллективом авторов, которые предложили набор позиционных тезисов. Тем больше удивление. Ведь от лидера государства-агрессора после многих анонсов ожидали какого-то манифеста, какого-то масштабного видения. А увидели реферат из методички советского лектора-агитатора, где перечислены наиболее распространенные мифы, штампы, россказни и манипуляции об Украине и ее истории. Тысячи раз опровергнутые.

Хотя текст был переведен на украинский язык, существование которого часть российского политикума вообще не признает, похоже, что главная аудитория этого произведения — не в Украине.

На что следует обратить внимание нам и читателям из других стран?

На мой взгляд, этот текст является признанием в банкротстве России как имперского образования. А также демонстрацией страхов Москвы, которые она старается спроецировать на Украину.

Если взять из истории любую империю, уверенную в собственных силах, мы всегда увидим набор преимуществ, позволяющих распространять влияние, заключать союзы, включать и удерживать в орбите новые субъекты.

Речь идет и о военной мощи, и о мягкой силе: технологических новациях, передовой социальной организации, прорывных экономических моделях, а также определенном комплексе идей, который помогает составляющим разной природы держаться вместе.

Однако авторы из Кремля не предлагают украинцам ничего, кроме запугиваний. И это самая главная уязвимость Москвы.

Ведь у Москвы очень ограниченное предложение не только наружу. Континентальная империя удерживает контроль над десятками народов, в том числе многомиллионными, преимущественно благодаря аппарату насилия. Если бы речь шла о минимальных политических свободах или хотя бы справедливом экономическом сотрудничестве, многие национальные субъекты Российской Федерации делали бы выбор не в пользу «федерального центра».

Так же у Москвы нет привлекательного видения будущего. Сворачивая гражданские свободы, Кремль не смог обеспечить благосостояние и безопасность людям. По данным российских социологов, среди самых больших страхов россиян сейчас — страх репрессий со стороны власти.

Пропагандированный из Москвы концепт «русского мира» превратился в синоним руины. Подтверждение мы видим в Южной Осетии и Абхазии, Приднестровье, Нагорном Карабахе (освобожденную часть которого сейчас активно восстанавливают), в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. И даже в оккупированном Крыму, который планировался оккупантами как витрина, а стал едва ли не самым дотационным регионом РФ.

Именно поэтому у России такая неадекватная реакция на украинский закон «О коренных народах». Ведь в самой России у многих возникнет вопрос: а что с нашими правами?

Сейчас цементирующим элементом империи пытаются сделать набор «скреп» — русский язык, православие, единая российская нация, «сильный центр» при власти. Но без покоренной Украины новый имперский проект невозможен.

Объясню на примере.

В центре Киева находится величественный памятник сакральной архитектуры начала XI века, который входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, — собор София Киевская. Обрамление собора — это сотни квадратных метров уникальных мозаик и фресок. На одной из фресок изображена княжеская семья. Ученые лишь спорят, какой именно князь перед нами — Владимир Великий, во время правления которого произошло крещение Руси, или его сын — Ярослав Мудрый, при котором завершилось строительство храма и были нарисованы фрески.

Так или иначе, но сегодня каждый украинец в столице своего государства может войти в храм, которому тысяча лет, увидеть князя, который правил из этого самого города государством, в несколько раз большим, чем империя Карла Великого, и, возможно, ходил по этому полу.

Каждый, кто знает украинский язык, может разобрать надписи-граффити, которые в течение тысячи лет оставляли на стенах собора наши предки. Это было не очень вежливо по отношению к храму, но теперь служит лучшим доказательством неразрывной связи длиной в тысячелетия.

В России нет ничего подобного. Символ беспрерывной языковой традиции, величественной истории, светской власти и православной веры находится в Киеве.

Не контролируя этот город-символ, Россия утрачивает свой исторический миф. Приходится начинать историю либо с варяжских наемников, либо с лесов и болот.

Вспоминать, что саму Москву правнук Ярослава Мудрого основал примерно через 125 лет после строительства Софии Киевской. И что дочь Ярослава — княжна Анна — стала королевой Франции за 100 лет до основания Москвы потомками ее рода.

Вспоминать о вассальной зависимости от ханов Золотой Орды в течение двухсот сорока лет. И скрывать, что на момент, когда Москва только начала жить без ханов, почти 80 украинских городов уже жили по Магдебургскому праву. В общем таких городов были сотни, и бытовало это право на нашей земле более 500 лет.

Поэтому, когда президент России назвал Ярослава Мудрого «нашим князем», а его дочь Анну — «русской», в Украине улыбались даже школьники.

Еще более странными выглядят попытки представить украинскую православную церковь производной от московской. Ведь московская «церковь-мать» на несколько веков моложе украинской «церкви-дочери». И тот же Софийский собор более чем наглядное этому доказательство.

В общем, в исторической науке государство IX–XIII веков, потомком которого является Украина и хочет считаться Россия, называется Киевская Русь. И россиян много лет это абсолютно устраивало. Потому что в древнейших летописях Киев так и называют — «мать городов русских». И вдруг несколько лет назад они начали везде, где только можно, исправлять название «Киевская» на «Древняя».

Киевская Русь без упоминания Киева, а на карте — только Москва. Это квинтэссенция того, как в Кремле представляют «дружбу и братство» — тотальным поглощением. И это наглядно видно из статьи, о которой идет речь.

В Кремле при любой возможности утверждают, что украинцы, белорусы и россияне — это «один народ», имеющий общие корни. Наши народы действительно имеют много завязок. Это справедливо, когда речь идет о людях, семье и роде, но не о государствах. Особенно таких как Российская Федерация, состоящая из десятков субъектов, многие из которых являются НЕславянскими и НЕхристианскими.

Идею «извечного братства» украинцев с башкирами, чувашами, бурятами, якутами, удмуртами, десятками других достойных народов Сибири, Урала, Поволжья, Северного Кавказа будет трудно пояснить и нам, и им. Добрососедство — да, жизнь рядом в течение столетий, вспоминая «Зеленый», «Желтый», «Малиновый», «Серый клин» и т.п., — да, но «один народ»? Так что речь идет о подмене понятий.

Кремлевские историки называют украинское государство «вражеским» «анти-Россией». Потому что даже еще далекая от совершенства демократия, которая утверждается в Украине, уничтожает очередную «скрепу».

Украинцы устраивают Россию лишь как БЕЗязыковая и БЕЗгосударственная нация, подчиненная московскому духовному центру и растворенная в московском политическом проекте. Так уже было. И стоило украинцам миллионов жизней. Поэтому мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось.

В общем, речь идет о классическом сюжете — первородство и чечевичная похлебка. Кремль активно строит «юшкопроводы» в Европу или в карманы конкретных европейских деятелей. Но, чтобы почувствовать себя властителями судеб в глобальном масштабе, они хотят захватить историческое и геополитическое первородство.

Кремлевским руководителям намного логичнее было бы провозгласить себя потомками Золотой Орды. Ведь и параллелей намного больше, и обосновать легче. Посмотрите хотя бы на герб.

Странно все это обсуждать в ХХІ веке, когда частные компании запускают людей в космос. Но совсем недавно — в историческом измерении — в Европе уже был один похожий деятель, которого сначала пытались умиротворить, а потом едва одолели ценой колоссальных жертв.

Historia est magistra vitae. Вспоминая это крылатое выражение, тем, кто принимает решение на Западе, следует не забывать, что история не только учит, но и повторяется.

Лидер государства — постоянного члена Совета Безопасности ООН — публично провозглашает границы условностью и историческим недоразумением. Россия уже пренебрегла своими обязательствами по Будапештскому меморандуму. Попытки «вести диалог» или строить «взаимозависимость» в Москве воспринимают как слабость. Это взаимозависимость хищника и жертвы.

Взгляните на карту. На наших глазах заканчивается аншлюс Беларуси. Три страны окружены. Часть Украины оккупирована. Что еще должно случиться?

Президент Литвы Гитанас Науседа метко заметил, что нынешняя Россия — это прошлое, которое пытается нас догнать. Литву за свободолюбивую позицию «настигают» просто сейчас спровоцированным потоком нелегальных мигрантов. Хотя это страна ЕС и НАТО!

Реакцией на гибридное давление России должна быть жесткая консолидированная позиция цивилизованного мира. Поддержка каждой страны Европы, которая становится объектом агрессии. Украина сейчас на переднем краю этой агрессии.

Поддержка модернизации «минских соглашений». Поддержка «Крымской платформы». Усиление санкционного давления на агрессора. Четкие сигналы о евроатлантической интеграции Украины. Военная помощь. Усиление нашей стойкости через содействие экономическому развитию. Это — обязательный минимум, чтобы защитить Европу.

Наша обязанность — реформы. Которые Украина будет делать не ради кого-то, а ради себя, ведь это — в наших интересах. Просто с поддержкой мы будем действовать быстрее.

И тогда украинский президент напишет статью о поддержке россиян на пути к демократическим преобразованиям. И они поверят.

И нам поверят народы России. Потому что знают нашу судьбу, а мы — знаем их.

Надо просто пройти этот путь.

Алексей Резников, «Зеркало недели. Украины»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».