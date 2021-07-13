Базы данных МВД Беларуси по-прежнему недоступны: поползли нехорошие слухи 17 13.07.2021, 13:12

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Что происходит на самом деле.

С 8 июля доступ к ведомственным информационным сервисам МВД временно приостановлен. В министерстве сообщили, что в настоящее время проводятся плановые профилактические работы на сети передачи данных, одна из причин сложившейся ситуации — аномальная жара, пишет onliner.by.

Официально

«Сотрудники милиции учитывают сложившуюся ситуацию при ежедневной работе и с пониманием подходят к оценке каждого отдельно взятого случая при обращении граждан, — говорится в сообщении МВД. — Специалистами ведомства в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления бесперебойного функционирования сервисов. Работоспособность информационных ресурсов планируется полностью возобновить в течение недели».

В Министерстве внутренних дел приносят извинения за временные неудобства.

А жалобы продолжаются

Трудно представить число людей, которых в конечном счете коснулась эта проблема. Выдача номеров, регистрация, оплата штрафов, даже получение паспортов — все поставлено на вынужденную паузу.

«Мы организация. Должны были выдать номера в субботу в ГАИ, в Ждановичах — не выдали. В окошке сказали, что неизвестно, когда выдадут. Пошли ругаться к начальству, мол, машина рабочая и не может месяц стоять. Тем более по лизингу пойдет штраф за непостановку на учет в десятидневный срок», — рассказал корреспонденту Onliner читатель.

Поползли слухи, что ведется работа по объединению ведомственных баз МВД Беларуси и России, но пока это лишь слухи. Официально, напомним, говорится лишь о проведении плановых профилактических работ.

Другой читатель сообщил о том, что не получается получить новый паспорт: по его словам, в отделе по гражданству и миграции одного из районных РУВД Минска ему сказали, что система сломалась по всей республике и поэтому не могут печатать паспорта.

«Ставил машину на учет 9-го числа, на авторынке в Малиновке. Сказали, номера сделают через 2 недели только», — рассказал еще один автовладелец.

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