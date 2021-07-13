Россиянка обратилась к Ди Каприо с просьбой помочь справиться с пожарами в Якутии 17 13.07.2021, 13:15

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Фото: ТРК Звезда

Местные власти бессильны.

В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Местные активисты обратились к актеру и основателю фонда по сохранению экосреды Леонардо Ди Каприо с просьбой помочь справиться с этой проблемой, сообщает currenttime.tv.

Экоактивистка Роза Дьячковская, которая родилась в Якутии и сейчас проживает в Бангкоке, утверждает, что смогла добиться реакции Леонардо Ди Каприо на просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами.

"Все началось в пятницу. Я закидывала его тысячами сообщений. Я поговорила с Ди Каприо лично. Он обещал поговорить с властями США про помощь Якутии", – рассказала Дьячковская. В качестве доказательств она выложила скриншоты сообщений с верифицированного аккаунта Ди Каприо. В одном из сообщений от этого аккаунта говорится: "Мы поговорим с властями, чтобы посмотреть, как мы можем помочь".

Заместитель министра экологии Якутии Сергей Сивцев в комментарии 5 каналу сказал: "Мы рады, конечно, что мировая общественность, мировые звезды обращают внимание на ситуацию. Но, тем не менее, наши силы занимаются тушением пожара, то есть ситуация на контроле".

В репортаже закадровый голос говорит, что местные власти "справятся своими силами", а Леонардо Ди Каприо "пусть приезжает просто в гости".

Из-за лесных пожаров в восьми регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная обстановка сейчас в Якутии, где пожары продолжаются больше месяца. Там в 15 районах огонь подходит к населенным пунктам.

Местные жители ранее обратились с петицией к президенту Владимиру Путину, правительству и МЧС с просьбой о помощи. Они подчеркивают, что в регионе не хватает ни людей, ни техники, чтобы бороться со стихией такого масштаба. "Якутия горит заживо! Якутии нужна твоя помощь!" – так начинается одна из двух онлайн-петиций.

Непрекращающиеся пожары уже привели к сильному задымлению, из-за которого во многих районах республики, а также в самом Якутске трудно дышать. МЧС республики может только рассылать предупреждения о том, что дышать продуктами горения опасно для здоровья. Официальные рекомендации – носить защитные маски, пить больше воды, ограничить физические нагрузки. Чтобы дым не проникал в жилые дома, ведомство рекомендует плотно закрывать окна и прокладывать щели влажной тканью. Общая площадь пожаров в Якутии тем временем составила уже миллион гектаров.

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