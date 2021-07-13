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Учащиеся БГУ требуют от университета публично выступить в защиту студентов

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  • 13.07.2021, 13:21
  • 9,510
Учащиеся БГУ требуют от университета публично выступить в защиту студентов
фото: naviny.by

Действия университета являются прямым нарушением закона.

2 июля выпускницу БГУ Екатерину Винникову осудили на 15 суток ареста за то, что девушка во время вручения диплома выразила благодарность задержанным преподавателям и студентам вуза.

Администрация университета никак не защитила девушку и поэтому небезразличные студенты создали петицию с призывом к БГУ публично выступить в защиту прав студентов и Екатерины.

Авторы петиции отмечают, что указанное бездействие является уже устоявшейся практикой: 7 студентов признаны политзаключёнными, 19 студентов отчислены по политическим мотивам и зафиксировано 168 фактов угроз со стороны администрации.

Действия университета являются прямым нарушением статьи 20 Кодекса об образовании, где сказано, что в обязанности учреждений образования входит «создание безопасных условий при организации образовательного процесса».

Более того, п. 27 главы 6 Устава БГУ гласит, что членам коллектива университета предоставляется право «на безопасные условия труда и учебы в соответствии с действующими государственными нормами и требованиями».

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