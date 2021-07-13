Как белорусам собирать ягоды и грибы, чтобы не получить штраф 6 13.07.2021, 13:30

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Запреты и ограничения действуют в 79 районах Беларуси.

В Лесном кодексе Беларуси прописано, что граждане имеют право свободно ходить в лес, собирать в нем ягоды, грибы, орехи, плоды и другие дары природы. Но нужно делать это правильно, чтобы не получить штрафы. Какие предусмотрены?

Вы можете собирать только зрелые ягоды, в специально установленный срок, сообщает rynak.by. Если вы делаете это не вручную, а специальными средствами, то расстояние между зубьями не может быть меньше 0,5 см. При этом корпус приспособления и режущие края не должны быть в зоне срывания ягод.

Когда вы срезаете грибы, то должны оставлять грибницы.

За нарушение правил грозит административная ответственность — штраф да 20 базовых (на данный момент — 580 BYN), а ИП – до 100 (сейчас 2900 BYN) согласно статье 16.19 Кодекса РБ об административных правонарушениях.

Не забывайте, что нельзя заходить в лес, если существует запрет связи с небезопасной пожарной обстановкой. На 12 июля, по информации Минлесхоза, запреты и ограничения действуют в 79 районах Беларуси. Если их нарушить, то можно получить штраф до 25 базовых величин (725 BYN на сегодня).

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