Выборы в Молдове: время «хороших людей» становится реальностью Артем Филипенко, «Зеркало недели»

13.07.2021, 13:39

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Майя Санду

Фото: Getty Images

Что означает победа партии президента Майи Санду.

Во время президентских выборов Майя Санду обращалась к своим сторонникам словами oameni buni — «хорошие люди». Ближе к полуночи с воскресенья на понедельник стало понятно, что обещанное лидером время «хороших людей» становится реальностью. Оставив далеко позади оппонентов из пророссийского лагеря — Блок коммунистов и социалистов и их союзников из партии «Шор» — пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) одержала уверенную победу. За нее проголосовало свыше 50% граждан Молдовы. Еще ярче оказалась победа PAS за границей, где она получила около 86%.

Ни для кого не было секретом, что досрочные парламентские выборы — продолжение выборов президентских. Несмотря на то, что в гонках принимали участие 22 партии и блоки и один независимый кандидат, линия противостояния оставалась неизменной — Санду против Додона, PAS против Партии социалистов.

И Санду, и Додону было что терять в случае поражения. Без победы на парламентских выборах и формирования лояльного правительства новоизбранному президенту нечего было и мечтать о реализации предвыборных обещаний. Додон же рискует утратить не только власть, но и прибыли, которые эта власть дает.

Санду сумела консолидировать ожидания молдован на изменения, и голоса за PAS — это прежде всего голоса против коррупции и бедности. Российское слово «кулек» стало своеобразным символом коррупции после появления одного из видео, на котором бывший лидер Демократической партии и неформальный «хозяин» Молдовы Влад Плахотнюк, передает Игорю Додону пластиковый пакет (как можно понять со слов) с деньгами. С того времени за Додоном закрепилось прозвище «Кулек», и многие из молдован 11 июля сделали выбор не столько за Европу, столько против власти «кульков».

Впрочем, Додон стал токсичным и для бывших соратников. Несмотря на его желание сплотить вокруг себя все левые и пророссийские силы, на союз с ним согласилась только Партия коммунистов во главе с 80-летним экс-президентом Молдовы Владимиром Ворониным. Причем именно Воронин возглавил список избирательного блока социалистов и коммунистов, в то время как Игорь Додон был в нем вторым. Что именно побудило третьего президента пойти на союз с пятым, доподлинно неизвестно, тем более что в предыдущие годы Воронин и коммунисты жестко критиковали социалистов и их лидера. Поговаривают, этот альянс образовался не без помощи России. С позиций предвыборной тактики, союз был логичным. У коммунистов есть свой электорат, и на парламентских выборах 2019 года они получили 3,75% голосов, которые точно не были бы лишними.

Тогда как временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой, который в свое время был советником Додона и считался его человеком, поставил свою подпись под «ассоциативным трио» вместе с министрами иностранных дел Украины и Грузии и в целом проявил лояльность к Санду. Мэр Кишинева Ион Чебан, избранный на эту должность от социалистов, заявил, что поддерживает своих однопартийцев, но участвовать в избирательной кампании не будет. Похожую отстраненную позицию заняла и башкан Гагаузии Ирина Влах.

Но если на пророссийском фланге произошла определенная консолидация, то на потенциальный электорат PAS претендовало несколько партий — и бывшие партнеры по блоку ACUM из «Платформы Достоинство и Правда» (DA), и унионисты из недавно зарегистрированной партии Альянс за объединение румын (AUR), и другие маленькие партии.

Основным резервом PAS были голоса диаспоры. На президентских выборах каждый четвертый голос, отданный за Майю Санду, был голосом зарубежных молдован. За последние месяцы президент посетила с визитами страны, где живет и работает самая большая молдовская диаспора. По результатам визита в Италию даже было подписано соглашение в сфере социального страхования, направленное в поддержку трудовых мигрантов.

Поэтому не должны удивлять острые споры, развернувшиеся вокруг открытия участков для голосования за границей. Сначала Центральная избирательная комиссия приняла решение открыть за границей 139 избирательных участков, хотя и председатель Центризбиркома, и министерство иностранных дел и евроинтеграции предлагали увеличить их количество. Решение вызвало акции протеста и было обжаловано в суде. И только после определения Высшей судебной палаты ЦИК согласилась все же увеличить количество участков до 150.

Почти такая же напряженная борьба развернулась и вокруг участков для голосования граждан Молдовы, живущих на неподконтрольной территории Приднестровского региона. Додон и его союзники небезосновательно могли ожидать, что приднестровцы в массе своей будут голосовать за пророссийские партии.

По разным подсчетам, от 200 до 300 тысяч жителей левобережья Днестра имеют молдовское гражданство и, соответственно, право принимать участие в выборах. Приднестровье не позволяет открывать участки на своей территории, поэтому голосуют приднестровцы на левом берегу на специальных участках. ЦИК попыталась открыть три дополнительных участка в Зоне безопасности: два — в Бендерах и один — в селе Коржево. Это давало возможность привлечь еще несколько тысяч избирателей, что могло принести Воронину и Додону дополнительно несколько тысяч голосов. Но ЦИК позднее пересмотрела решение, поскольку Генеральный инспекторат полиции Молдовы заявил, что на этих участках будет тяжело обеспечить прозрачность и законность голосования. Со временем маятник качнулся в другую сторону. Накануне выборов Апелляционная палата удовлетворила иск одной из партий и уменьшила количество участков с 41 до 12, впрочем, это решение было отменено высшей судебной инстанцией.

Но на результаты голосования это существенно не повлияло. В выборах приняли участие всего 28 тысяч приднестровцев, даже меньше, чем во втором туре президентских выборов. Подавляющее большинство их, как и предполагалось, поддержало Блок коммунистов и социалистов. Но количество голосов, отданных за левых, их удельный вес остался незначительным — 4%.

В целом же, по сравнению с президентскими выборами, количество районов, отдавших свои голоса за PAS, а следовательно, и за Санду, увеличилось. Верными левым остались только районы, где преобладают национальные меньшинства, — на Севере и Юге. В частности в Гагаузии, несмотря на «нейтралитет» башкана, свои голоса за Воронина и Додона отдалили более 80% избирателей.

Сама же предвыборная кампания PAS оказалась более гибкой. В ходе избирательной кампании Санду избегала громких геополитических заявлений, а острие агитации ее сторонники направили против коррупции.

В то же время блок коммунистов и социалистов работал на свой «ядерный» электорат, активно используя фобии русскоязычного населения перед НАТО и Румынией, запугивая их «разморозкой» приднестровского конфликта, втягиванием Молдовы в российско-украинскую войну. Впрочем, совместный общественный тренд оказался слишком неблагоприятным для пророссийских партий. Так, неудачей закончилась попытка использовать против Санду дело о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса, к которому, как утверждают молдовские политики и медиа, были причастны украинские спецслужбы.

Что же касается Украины, то победа пропрезидентской партии и формирование стабильного правительства открывают возможности для реализации договоренностей, достигнутых во время январского визита Майи Санду в Киев. Речь идет не только об инфраструктурных проектах. Среди приоритетов президента — борьба с контрабандой, и здесь без помощи Украины, контролирующей приднестровский участок границы, не обойтись. Усиливаются и возможности для насыщения содержанием деятельности «Ассоциативного трио» Украина—Молдова—Грузия и межпарламентской ассамблеи трех стран, работа которой зависла после парламентских выборов 2019 года в Украине и Молдове.

В то же время следует помнить, что для Молдовы «прозападный» не означает автоматически и стопроцентно «антироссийский». Скорее всего, новое правительство будет пытаться удерживать определенный баланс в отношениях с Москвой. Хотя в самой России победа PAS, как и предыдущая победа Санду, рассматривается как поражение в глобальном противостоянии с Западом.

Артем Филипенко, «Зеркало недели»

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