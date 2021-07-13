Bloomberg: Иран ждут «сюрпризы» после вывода войск США из Афганистана 2 13.07.2021, 13:57

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Тегеран столкнется со старым врагом.

США выводят войска из Афганистана. С одной стороны, Иран может получить выгоду после того, как американские силы покинут регион, но это выводит на первый план новую серьезную проблему для Тегерана. Иногда враг главного противника является еще большей угрозой. Несмотря на то, что угроза со стороны «Талибана» не такая мощная для Ирана, как военное присутствие США, но вооруженная группировка представляет серьезную опасность для Тегерана в особо неудобный момент, пишет Bloomberg (перевод — zn.ua).

Несмотря на то, что Иран активизировал свои «дипломатические связи» с «Талибаном», правительство будущего президента Ибрагима Райси, столкнувшись с недовольством на фоне угасающих надежд на экономическую поддержку с Запада, теперь должно считаться и с обновленными угрозами на Востоке.

Талибы, возможно, не заинтересованы в разрушении иранского режима, но потенциальное обострение войны в Афганистане, несомненно, приведет к новым волнам беженцев, которые будут двигаться через 900-километровую границу между странами. Это также будет сопровождаться всплеском торговли наркотиками и людьми, а также усилением террористической активности.

Такая ситуация станет источником экономических проблем для Ирана, который уже и так страдает от американских санкций.

Поэтому любое обострение вражды в Тегеране из-за попыток президента США Джо Байдена рационализировать выход Америки из Афганистана сопровождается тревожной новостью о том, что талибы взяли под свой контроль ключевой пограничный пункт между двумя странами. Сообщения из этого района свидетельствуют, что афганские силовики и таможенники сбежали в Иран.

Пограничный пункт между двумя странами является не только важным местом для двусторонней торговли, это также ворота в афганский город Герат, где находится консульство Ирана. В 1998 году военные, объединенные с «Талибаном», зарезали там 11 иранцев, в том числе девять дипломатов, что привело к обострению вооруженного противостояния.

Иранцам и талибам удалось дойти до компромисса, но отношения оставались враждебными, и не только из-за мировоззрения. Талибы относились к шиитскому меньшинству Афганистана чрезвычайно жестоко. Сейчас они утверждают, что ситуация изменилась, но террористические группы, которые пользуются защитой талибов, усилили нападения на шиитов.

Более практичные лидеры «Талибана» давно признали, что Иран является полезным каналом к западным рынкам для наркотиков, главного источника дохода группировки.

Эта тенденция усилится, если «Талибан» получит подавляющее преимущество перед афганскими правительственными силами после американского ухода. Нуждаясь в большем количестве оружия и истребителей, талибы будут наращивать экспорт наркотических веществ. Эффект будет ощутим в Иране задолго до того, как это усилит тревогу со стороны западных правоохранителей.

В Иране также проживает более 750 тысяч афганских беженцев и, вероятно, еще примерно 2 миллиона человек, которые не имеют документов. Их количество может возрасти уже в ближайшие месяцы, когда борьба между правительственными силами Афганистана и талибами усилится.

А еще есть терроризм. Несмотря на то, что Иран «предоставил убежище» некоторым лидерам Аль-Каиды, много других экстремистских группировок, союзных с «Талибаном», считают Тегеран врагом. Пока американские силы выходят из Афганистана, эти группы попытаются реализовать новые цели. Это уже вызывает тревогу в Китае и России, но Тегеран является наиболее уязвимым.

Тем более, что режим не имеет рычагов влияния на «Талибан». Для Ирана Афганистан является самым слабым звеном в сети доверенных лиц и партнеров, благодаря которым он оказывает влияние в своем соседстве. Не существует ни одного афганского эквивалента ливанской «Хезболлы», повстанцев хусит в Йемене или шиитских ополчений в Ираке. Хотя Иран «завербовал» некоторых афганских беженцев для борьбы в таких местах, как Сирия. Предложение министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что некоторые из этих боевиков могут помочь правительству Афганистана, грубо отклонено.

Однако предложение Зарифа не избежало внимания «Талибана». Талибам не нужно лишний раз напоминать о том, что они считают Иран врагом - от роли Тегерана в создании альянса против талибов в конце 90-х до его поддержки вторжения США в 2001 году.

Иран прекрасно понимает, что столкнется со старым врагом, который в последнее время активизируется, резюмирует издание.

Радикальное исламистское движение "Талибан" активизировалось в Афганистане на фоне вывода войск США и союзников из страны. 14 апреля президент США Джо Байден заявил о необходимости «положить конец самой длительной войне Америки» безоговорочным выводом войск из Афганистана. Международные силы должны вывести из страны до 11 сентября - 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке, совершенных "Аль-Каидой", после которых США ввели войска в страну и отстранили от власти правительство "Талибана".

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