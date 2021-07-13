Путин выдвинул Лукашенко ультиматум в Санкт-Петербурге?16
- 13.07.2021, 14:04
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Озвучена одна из версий повестки переговоров.
Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Минская Семибоярщина» со ссылкой на свои источники изложил собственную версию повестки переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге:
— Сегодня в Питере Владимир Путин решает два главных вопроса:
1. Железобетонно обеспечить реализацию своих гарантий по белорусскому транзиту китайских товаров, данных им лично Си Цзиньпину.
2. Ультимативно объявить Лукашенко крайние даты «конституционного референдума», выборов нового президента и парламента.
Никакая спецоперация КГБ белорусскому правителю не поможет.