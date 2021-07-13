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Путин выдвинул Лукашенко ультиматум в Санкт-Петербурге?

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  • 13.07.2021, 14:04
  • 27,006
Путин выдвинул Лукашенко ультиматум в Санкт-Петербурге?
фото: ТАСС

Озвучена одна из версий повестки переговоров.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Минская Семибоярщина» со ссылкой на свои источники изложил собственную версию повестки переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге:

— Сегодня в Питере Владимир Путин решает два главных вопроса:

1. Железобетонно обеспечить реализацию своих гарантий по белорусскому транзиту китайских товаров, данных им лично Си Цзиньпину.

2. Ультимативно объявить Лукашенко крайние даты «конституционного референдума», выборов нового президента и парламента.

Никакая спецоперация КГБ белорусскому правителю не поможет.

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