Путин выдвинул Лукашенко ультиматум в Санкт-Петербурге? 16 13.07.2021, 14:04

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фото: ТАСС

Озвучена одна из версий повестки переговоров.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Минская Семибоярщина» со ссылкой на свои источники изложил собственную версию повестки переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге:

— Сегодня в Питере Владимир Путин решает два главных вопроса:

1. Железобетонно обеспечить реализацию своих гарантий по белорусскому транзиту китайских товаров, данных им лично Си Цзиньпину.

2. Ультимативно объявить Лукашенко крайние даты «конституционного референдума», выборов нового президента и парламента.

Никакая спецоперация КГБ белорусскому правителю не поможет.

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