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Ямайка намерена просить у Великобритании репарации за колониальный период

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  • 13.07.2021, 14:08
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Ямайка намерена просить у Великобритании репарации за колониальный период

Сторонники этого решения считают, что Лондон должен выплатить $10,5 миллиардов.

Ямайка планирует запросить у Великобритании компенсацию за колониальный период рабовладения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вопрос о репарациях поднял член парламента Майк Генри, который вынес на обсуждение соответствующую петицию. Он считает, что Великобритания должна уплатить £7,6 млрд ($10,5 млрд). Генри указывал, что эта сумма эквивалентна общей выплате бывшим рабовладельцам, которым империя компенсировала убытки за потерю рабов.

Министр спорта и культуры Оливия Грандж отметила, что вопрос репараций назрел давно. Петиция уже получила одобрение Национального совета по репарациям и вскоре будет официально зарегистрирована после консультаций с генеральным прокурором и юристами. Позже эту петицию направят королеве Елизавете II.

Как отмечает агентство, петиция совпадает с активизацией некоторых усилий на Ямайке по разрыву официальных связей с Соединенным Королевством. В частности, оппозиционный депутат Микаэль Филлипс в декабре внес предложение об отстранении британского монарха от должности главы государства.

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