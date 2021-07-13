Обиженный старческий бубнеж 3 Денис Казанский, «Главред»

13.07.2021, 14:21

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Денис Казанский

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Если уж «великий историк» решил вспомнить о границах 1922 года, так пусть возвращает Украине Таганрог с Шахтами и Новошахтинском.

Путин написал статью об Украине, которая опубликована на сайте Кремля в том числе и на украинском языке. Видимо, постепенно руководство РФ все же принимает неизбежное и начинается считаться с тем, что украинцы имеют свой язык.

Статья в основном является унылым пересказом советского учебника истории, она полна вранья и манипуляций, но больше всего мне понравился этот фрагмент:

"Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание".

Понятно, что таким образом Путин пытается обосновать аннексию Крыма. Вот только есть один маленький нюанс. В состав СССР Украина в 1922 году входила без Крыма, но зато с Таганрогом, Каменском, Гуково, и значительным куском современной Ростовской области (см. карту). Эта земля тогда входила в состав Донецкой губернии УССР, и была передана в состав РСФСР только в 1924 году.

И если уж "великий историк" решил вспомнить о границах 1922 года, так пусть возвращает Таганрог с Шахтами и Новошахтинском.

Ну а вообще, конечно, весь этот обиженный старческий бубнеж о том, что 30 лет назад что-то не так поделили - не имеет никакого смысла. Украина имеет международное признание в границах 1991 года. И любые территориальные претензии, выдвинутые нам сейчас - есть агрессия и фашизм.

Денис Казанский, «Главред»

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