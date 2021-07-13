В Жлобинском районе мясо после падежа скота продавали работникам

В Жлобинском районе мясо после падежа скота продавали работникам8
- 13.07.2021, 14:32
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Факт падежа скрывали.
Против руководителя хозяйства и пяти должностных лиц возбудили уголовные дела.
Комитет государственного контроля сообщил 13 июля об обнаружении скрытых смертей 283 голов крупного рогатого скота. Смерти скрывали три года, а мясо умерших животных продавали работникам хозяйства, при том компенсировали покупателям расходы через выплаты за выдуманную работу.
Ущерб от этой схемы оценили в 140 тысяч рублей. Уголовные дела возбудили против руководителя хозяйства и пяти должностных лиц. Какое наказание грозит подозреваемым, не уточняется.