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В Жлобинском районе мясо после падежа скота продавали работникам

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  • 13.07.2021, 14:32
  • 4,284
В Жлобинском районе мясо после падежа скота продавали работникам

Факт падежа скрывали.

Против руководителя хозяйства и пяти должностных лиц возбудили уголовные дела.

Комитет государственного контроля сообщил 13 июля об обнаружении скрытых смертей 283 голов крупного рогатого скота. Смерти скрывали три года, а мясо умерших животных продавали работникам хозяйства, при том компенсировали покупателям расходы через выплаты за выдуманную работу.

Ущерб от этой схемы оценили в 140 тысяч рублей. Уголовные дела возбудили против руководителя хозяйства и пяти должностных лиц. Какое наказание грозит подозреваемым, не уточняется.

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