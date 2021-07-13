Италия и Аргентина могут встретиться в матче континентальных чемпионов по футболу

Италия и Аргентина могут встретиться в матче континентальных чемпионов по футболу1
- 13.07.2021, 14:50
Команды могут провести континентальный поединок.
Конфедерация футбола Южной Америки ведет переговоры с УЕФА о проведении так называемого матча континентальных чемпионов Италия – Аргентина, сообщает латиноамериканский журналист Сесар Луис Мерло в Twitter.
По информации источника, из-за календарного вопроса встречу Италии и Аргентины будет сложно провести в 2021 году. Однако в 2022 году проведение этого матча представляется весьма реальным.
CONMEBOL is requesting UEFA to play a one off supercup type match between Italy and Argentina. This as the Confederations Cup doesn't exist anymore. Unlikely for 2021 due to the calendar but possible in 2022.— Luis Mazariegos (@luism8989) July 12, 2021
Напомним, сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, обыграв в финале команду Бразилии (1:0).
Сборная Италии является новоиспеченным чемпионом Европы. В финальном поединке подопечные Манчини переиграли в серии пенальти сборную Англии.