Италия и Аргентина могут встретиться в матче континентальных чемпионов по футболу 1 13.07.2021, 14:50

Фото: AFP

Команды могут провести континентальный поединок.

Конфедерация футбола Южной Америки ведет переговоры с УЕФА о проведении так называемого матча континентальных чемпионов Италия – Аргентина, сообщает латиноамериканский журналист Сесар Луис Мерло в Twitter.

По информации источника, из-за календарного вопроса встречу Италии и Аргентины будет сложно провести в 2021 году. Однако в 2022 году проведение этого матча представляется весьма реальным.

CONMEBOL is requesting UEFA to play a one off supercup type match between Italy and Argentina. This as the Confederations Cup doesn't exist anymore. Unlikely for 2021 due to the calendar but possible in 2022. — Luis Mazariegos (@luism8989) July 12, 2021

Напомним, сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, обыграв в финале команду Бразилии (1:0).

Сборная Италии является новоиспеченным чемпионом Европы. В финальном поединке подопечные Манчини переиграли в серии пенальти сборную Англии.

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