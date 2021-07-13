СБУ задержала агента российской военной разведки 13.07.2021, 14:58

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Видеофакт.

Сотрудники контрразведки разоблачили в Кировоградской области гражданина Украины, работавшего на российские спецслужбы.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщили в СБУ.

Задержанный, входивший в состав организованной преступной группы, действовавшей на территории РФ, был завербован российской военной разведкой.

В его задание входил сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих, в частности, компрометирующие данные, а также сведения об родственных связях и поездках в Россию и на временно оккупированных территорий.

Полученные сведения российская разведка планировала использовать для их задержания и последующей вербовки.

«В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты Сбербанка России, удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур», — добавили в украинской спецслужбе.

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