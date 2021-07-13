Клоуны в цирке абсурда Антон Орех, «МБХ медиа»

13.07.2021, 15:10

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Антон Орех

И что теперь – фотку Лаврова показывать, жмущего руку этим жутковатым господам?

Слушайте, так неохота писать эту непременную фразу после упоминания движения «Талибан», что оно «признано террористической организацией и запрещено на территории России»! Вот так будешь текст набивать и половину его займут эти сноски. И ладно бы еще был в этом прямой смысл. Но после приезда в Москву талибов, после того, как они дали в центре нашей столицы пресс-конференцию, ты со своими ремарками про террористическую и запрещенную организацию выглядишь глупо.

Но и сказать, что раз Лавров этим бандитам руки жал, то и я на закон плюну, не можешь. Потому что эта ситуация идеально иллюстрирует, насколько в России законы писаны не для всех и до чего же применение законов носит у нас избирательный характер.

Нет, я же не за то выступаю, чтобы Лаврова или всех, кто с талибами в эти дни контактировал, наказать. Переговоры с этими людьми обязательно нужно вести! Потому что альтернативу мы все прекрасно представляем. Если не разговаривать, то придется воевать. Талибы могут из Афганистана пойти дальше, в бывшие советские среднеазиатские республики и если исламистское движение охватит еще и эти территории, нам будет очень тяжело на южной полупрозрачной границе со всем этим справляться. Слава богу, мы еще не забыли, чем все это грозит. Мое, среднее поколение прекрасно помнит Афган. Войска оттуда вывели как раз в год, который был для нас призывным и попасть туда не хотел никто из нас. И Лавров может сколько угодно язвить по поводу неудачи американцев в Афганистане, но нам такая же авантюра обошлась еще дороже.

Однако речь не о том, как быть с переговорами и с кем их можно вести. Речь о том, что российский закон столкнулся в лоб со стыдной ситуацией. Когда ФБК и штабы Навального признаются экстремистскими, а хоть какая-то причастность к их деятельности лишает вас пассивного избирательного права, да еще задним числом – зато приезд в Москву и открытые отношения с натуральными убийцами не грозят ничем.

И нет ничего смешного именно с точки зрения закона в том, что Марина Литвинович попыталась добиться снятия с выборов всего списка «Единой России». Ее требование как раз стопроцентно обосновано! Но при этом мы понимаем, что «Единую Россию» не снимут никогда, что бы эта партия ни учудила. А вот Литвинович в выборах участвовать не будет.

Можно стрелять, взрывать, убивать, но все это не так ужасно, как попытка честно принять участие в честных выборах и избраться в парламент Российской Федерации.

Нежелательные организации, экстремистские организации, иностранные агенты – клейма ставят налево и направо. Под рукой нужно постоянно иметь справочник и скоро этот справочник придется издавать толстой книжкой, чтобы, не дай бог, ничего не перепутать, всех обозначить, как положено, и избежать угрозы самому подставиться под такую же стигматизацию.

Но забавно еще и то, что под удар с этими талибами сейчас попали не только Лавров и прочие высокопоставленные мидовцы. Формально с террористами взаимодействовали десятки, если не сотни, самых обычных людей. Которые их поили, кормили, селили, возили, чемоданы помогали отнести. Если ты, не дай бог, подвезешь на машине человека, который потом бомбу взорвет, тебя затаскают по допросам и вполне могут привлечь как пособника. А тут ситуация похожая. Причем, все же знают, что талибы – террористы. И получается, что ты знал это – но все равно помогал.

А через какое-то время ты скажешь что-то хорошее про Навального или плохое про Путина и тебе припомнят, как летом 2021 года ты оказывал содействие членам террористической организации, запрещенной на территории России.

И что ты будешь делать – фотку Лаврова показывать, жмущего руку этим жутковатым господам? И не он, а ты вдруг станешь клоуном в этом цирке абсурда.

Антон Орех, «МБХ медиа»

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