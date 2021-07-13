Белорусам рассказали о красоте забастовки по-итальянски 1 13.07.2021, 15:17

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Даже к стачке можно подойти с креативом.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) рассказал белорусам о феномене забастовки по-итальянски:

— Итальянцы отличаются своей эмоциональностью и вспыльчивостью. Яркий тому пример — последний матч Чемпионата по футболу, на котором они отхватили штрафов больше, чем соперник. Тем не менее, игра получилась красивой и полной эмоций.

И даже к забастовкам итальянцы подходят с креативом. Одним из наиболее нашумевших страйков стал страйк строителей.

13 февраля 2013 года представители данной отрасли (от строителей до агентов) выложили свои каски перед Миланской фондовой биржей, а по середине поставили скульптуру с неприличным жестом, которую по этому случаю создал художник Маурицио Каттелан. Этот день они сами назвали Днем Гнева.

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