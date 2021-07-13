По пути Каддафи 1 13.07.2021, 15:30

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В какой-то момент Москва может решить, что она слишком дорого платит за поддержку режима Лукашенко.

На прошлой неделе диктатор Лукашенко пригрозил отправить в Евросоюз множество мигрантов в ответ на введенные этим блоком санкции против Беларуси, пишет телеграм-канал «Водители 97».

«Мы никогда не будем никого держать», — заявил он, добавив, что очень скоро мигранты двинутся в «теплую и уютную Европу».

Очевидно, что его цель — нанести ответный удар по соседней Литве, которая возглавила европейские усилия, направленные на то, чтобы наказать Беларусь за ее жесткое подавление общественного восстания против режима.

Лукашенко — далеко не первый диктатор, использующий мигрантов в качестве оружия. Бывший диктатор Ливии Муаммар Каддафи часто угрожал отправить мигрантов через Средиземное море, чтобы добиваться регулярных выплат от Евросоюза. А прибытие около 4 миллионов сирийских беженцев в Турцию предоставило Реджепу Тайипу Эрдогану инструмент, с помощью которого он мог оказывать воздействие на политику Европы и которым он регулярно пользовался (или угрожал воспользоваться).

Однако в обоих этих случаях мигрантов и беженцев использовали в конечном счете как разменную монету. То, чего хочет Лукашенко — отмена санкций и попустительское отношение к жестокости его режима, — Евросоюз не готов и не может ему дать.

Создается впечатление, что Лукашенко выбрал стратегию провоцирования Запада на основании предпосылки о том, что, чем больше Запад его демонизирует, тем больше Путин — человек, который явно ненавидит белорусского лидера и который с радостью заменил бы его кем-то более сговорчивым, — поневоле вынужден его поддерживать.

От такой циничной политики «выжженной земли» трудно защищаться, и ее трудно сдерживать. Учитывая право людей на свободное передвижение внутри Шенгенской зоны, эта проблема Литвы очень скоро может стать общеевропейской проблемой.

Сложно представить себе, что такая политика приведет к чему-то хорошему для Лукашенко. Он превратился в изгоя на Западе, и он ведет опасную игру против России. В какой-то момент Москва может решить, что, если она платит за поддержку режима, она имеет право контролировать его непосредственным образом.

Можно сказать, что у очередного шага Лукашенко в области миграционной политики есть некое своевольное и злобно апокалиптическое измерение. Вполне возможно, это его упреждающая месть перед неизбежным крахом.

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