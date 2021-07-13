Россияне взяли рекордный объем кредитов, чтобы съездить в отпуск 2 13.07.2021, 15:36

Новый виток кредитного бума породило сложение двух факторов.

Российские потребители продолжают наращивать долг с беспрецедентной в истории скоростью, несмотря на падение реальных располагаемых доходов до минимума за 10 лет, пишет finanz.ru.

В июне банки выдали физлицам рекордное каличество наличных кредитов за все время доступной статистики (с 1991 года), подсчитали в Объединенном кредитном бюро.

По сравнению с маем выдачи выросли еще на 8%, а относительно июня прошлого года - на 53%.

Новый виток кредитного бума породило сложение двух факторов: изменение политики ЦБ РФ и сезон отпусков, отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Во-первых, банки стремились нарастить кредитный портфель, поскольку ожидают повышения ключевой ставки, из-за которого деньги для них станут дороже. Во-вторых, с 1 июля ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским займам, чтобы охладить рынок, растущий с двузначной скоростью.

Это «простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты», констатирует Александрович.

«Также влияние оказал сезонный фактор - в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной», - указывает он.

Спрос на кредиты растет в том числе из-за начала отпусков, отмечает директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков (его цитирует Forbes).

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