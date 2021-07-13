Синоптики рассказали, когда в Беларуси начнет спадать жара 13.07.2021, 15:50

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фото: onliner

На данный момент температурный фон на 8-10°C выше климатической нормы.

Аномальная жара продержится до второй половины недели, предупреждают синоптики.

Из-за блокирующего антициклона в начале недели будет малооблачно и сухо, лишь местами пройдут кратковременные дожди, которые не принесут желаемой прохлады. Ветер юго-восточный умеренный. Влажность составит до 60%. Под утро могут сгущаться слабые туманы, ухудшающие видимость до полукилометра.

Температурный фон будет оставаться на 8-10°C выше климатической нормы. Температура воздуха ночью составит +13..+18°C, днем +29..+31°C.

В середине недели ожидается повышенная влажность, до 90%. Дожди будут кратковременными. В отдельных районах прогремят грозы, во время которых ожидается усиление юго-западного ветра. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит +15..+22°C, днем воздух прогреется до +25..+30°C.

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