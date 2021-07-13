Психологи: Две трети романтических отношений начались с дружбы 1 13.07.2021, 15:58

Большинство отношений просто не так начинаются.

68 процентов пар были друзьями до того, как начать отношения. При этом дружба, особенно среди молодых людей, была долгой — один-два года. Также оказалось, что люди предпочитают заводить отношения со знакомыми, а не искать пару в интернете или в общественных местах, пишет Naked science.

Специалисты из Общества личной и социальной психологии заметили, что большинство исследований, которые затрагивают тему романтических отношений между людьми, сосредоточены на внезапной «искре», возникающей между нами. И только восемь процентов работ фокусируются на бывших друзьях. «Возможно, у нас есть хорошее понимание того, как незнакомцы привлекают друг друга и начинают встречаться, но большинство отношений просто не так начинаются», — рассказал Дану Энтони Стинсон, автор исследования.

Команда провела собственное исследование. Ученые опросили почти 1900 студентов университетов и взрослых. 68 процентов респондентов сообщили, что их нынешние или последние романтические отношения начались с дружбы. Пол, уровень образования и национальность особо не влияли на ответы.

Студенты дружили в течение года-двух до того, как стать парой. И при знакомстве они не считали партнера привлекательным и не планировали отношения. Исследователи отметили, что средняя продолжительность дружбы подтверждает заявления респондентов: их чувства друг к другу изначально не были романтическими.

Кроме того, оказалось, что студенты предпочитают развивать отношения с уже знакомыми людьми — этот способ более популярен, чем знакомства онлайн или, например, случайная встреча на вечеринке.

«Наши исследования показывают, что границы между дружбой и романтикой размыты, — говорит Стинсон. — Думаю, это заставляет переосмыслить предположения о том, что определяет хорошую дружбу и хорошие отношения». Авторы работы добавили, что они хотели бы увидеть новые исследования по этой теме. Стинсон надеется, что выводы команды подтолкнут людей пересмотреть представления о любви и дружбе.

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