О чем на самом деле пишет Путин 10 Владимир Фесенко

13.07.2021, 16:19

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Владимир Фесенко

Это не просто пропагандистская статья.

Статья Путина об Украине — это псевдоисторическая концептуализация и систематизация антиукраинских взглядов Путина (о том, что Украина — это нечто искусственное, «ошибка истории», мол, есть Малороссия и Новороссия, а Украину придумали польские шляхтичи и большевики), его имперских и шовинистических комплексов и предрассудков. Для этого авторы этой статьи, написанной по поручению и наставлению Путина и от его имени, использовали простой методологический прием: все, что было общего и близкого в нашей совместной истории — абсолютизируется, а все, что противоречит путинским представлениям о «едином народе» — минимизируется, замазывается, замалчивается, иногда опровергается. Думаю, что и украинским, и даже российским историкам есть где «порезвиться», вскрывая откровенные ляпы, передержки, натянутости и прочие антинаучные приемы в этой статье. Материал для этого есть буквально в каждом абзаце путинского творения. Кстати, путинскую «методологию» можно легко использовать для опровержения историчности и естественности абсолютного большинства постсоветских государств и соседей России. Однако реальная политическая практика опровергает все псевдоисторические построения Путина. В общем, очередной всемирный заговор против России и лично Путина, теперь на почве истории.

Традиционный вопрос: почему эта статья появилась именно сейчас? Ответ на этот вопрос знает только Путин. Может, он решил таким образом отреагировать на 30-летие независимости Украины. Ведь исходя из базовых посылов этот статьи, «ошибка истории» давно должна была прекратить свое существование. Но Украина продолжает жить и развиваться, и отстаивать свой суверенитет, вопреки путинским псевдотеориям. Вот Путин и решил лично возглавить крестовый идеологический поход против Украины. Эмоционально эту его мотивацию сильно подпитывает нескрываемое раздражение против Украины и очередного ее руководителя. Путин все ждет, когда появится «правильный» украинский руководитель, разделяющий его взгляды о «едином народе». А на практике Украина все сильнее отдаляется от России. Кремлевского властителя это бесит. Но Путин не понимает, что своей агрессией и насилием против Украины он только отталкивает ее от себя. «Насильно мил не будешь», — как говорят в России. И здесь никакие статьи не помогут.

Меня заботит и волнует другое. Это не просто пропагандистская статья. Ряд ее тезисов можно рассматривать как идеологическое обоснование новой волны российской агрессии и покушения на территориальную целостность Украины. Статья Путина щедро сдобрена словесным елеем о дружбе, уважении и братских чувствах к Украине. Но сквозь эту словесную мишуру периодически прорывается звериный оскал российского империализма. Это и тезис о «единой большой нации, триедином народе», и опровержение современных границ постсоветских стран, по которым произошло разделение Советского Союза. При желании это легко можно использовать для обоснования территориальной экспансии России за счет соседей, в том числе и Украины. Мы с этим уже столкнулись в 2014 г. К сожалению, статья Путина говорит о том, что может быть и новая волна в реализации имперских амбиций Путина и кремлевской верхушки.

Но есть и один позитивный момент. Статья Путина представлена в том числе и на украинском языке. Понятно, что это сделано в сугубо тактических целях. Однако один этот факт опровергает путинские умопостроения о «едином народе». В Кремле вынуждены были признать особый украинский язык, отличающийся от русского. Рано или поздно придется признать и особую украинскую нацию, принципиальным образом отличающуюся по своим ценностям и цивилизационным устремлениям от имперской путинской России.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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