В Украине арестовали имущество депутата, который может скрываться в Беларуси 4 13.07.2021, 17:35

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Фото: NEWSONE

Тараса Козака подозревают в государственной измене.

Украинский суд арестовал движимое и недвижимое имущество пророссийского народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, которого объявили в розыск. Об этом сообщает «Новое время».

Решение принято по ходатайству Офиса генпрокурора.

11 мая СБУ провела обыски в двух домах Виктора Медведчука в Киеве и в его кабинете в офисе ОПЗЖ. Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку — им инкриминируют государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов на оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В пресс-службе СБУ заявили, что ни Медведчука, ни Козака не было по месту жительства, поэтому сообщения о подозрении направили по их последним известным местам жительства и в Верховную Раду.

13 мая народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что Тарас Козак находится в Беларуси на лечении.

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