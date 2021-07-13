Что больше всего подорожало в июне?
- 13.07.2021, 17:39
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Цены на товары и услуги стали самыми высокими за последнии пять лет в Беларуси.
Больше всего – на 0,9% – в Беларуси за последний месяц подорожали услуги, сообщает Белстат. Особенно заметно выросли цены на услуги по охране жилых домов и международные железнодорожные перевозки, которые в июне к маю подорожали на 21% и 11% соответственно.
На втором месте по росту цен в июне оказались непродовольственные товары, которые прибавили в среднем 0,7%. Самым подорожавшим товаром стали ковровые дорожки: за месяц цены на них выросли примерно на 8%.
Из продуктов больше всего подорожали сезонные овощи и фрукты, а также некоторые сладости (к примеру, халва и карамель за месяц прибавили 4% и 2% соответственно), хлебобулочные изделия, котлеты, квас и майонез.
С начала года цены на товары и услуги в стране выросли почти на 6%. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет.
Топ-5 самых подорожавших товаров и услуг в июне по сравнению с маем
свекла – 68%
капуста – 50%
картофель – 46%
морковь – 30%
охрана жилых домов – 21%
Топ-5 самых подорожавших товаров и услуг с начала 2021 года
свекла – 175%
картофель, морковь – 122%
капуста – 109%
лук репчатый – 52%
услуги цирков – 36%