Что больше всего подорожало в июне? 13.07.2021, 17:39

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иллюстрационное Фото

Цены на товары и услуги стали самыми высокими за последнии пять лет в Беларуси.

Больше всего – на 0,9% – в Беларуси за последний месяц подорожали услуги, сообщает Белстат. Особенно заметно выросли цены на услуги по охране жилых домов и международные железнодорожные перевозки, которые в июне к маю подорожали на 21% и 11% соответственно.

На втором месте по росту цен в июне оказались непродовольственные товары, которые прибавили в среднем 0,7%. Самым подорожавшим товаром стали ковровые дорожки: за месяц цены на них выросли примерно на 8%.

Из продуктов больше всего подорожали сезонные овощи и фрукты, а также некоторые сладости (к примеру, халва и карамель за месяц прибавили 4% и 2% соответственно), хлебобулочные изделия, котлеты, квас и майонез.

С начала года цены на товары и услуги в стране выросли почти на 6%. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет.

Топ-5 самых подорожавших товаров и услуг в июне по сравнению с маем

свекла – 68%

капуста – 50%

картофель – 46%

морковь – 30%

охрана жилых домов – 21%

Топ-5 самых подорожавших товаров и услуг с начала 2021 года

свекла – 175%

картофель, морковь – 122%

капуста – 109%

лук репчатый – 52%

услуги цирков – 36%

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