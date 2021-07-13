Объятья сжимаются – дело осталось за нами 2 Telegram-канал «МенскРазам!»

13.07.2021, 17:55

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коллаж РБК-Украина

Пусть это лето будет жарким не только по показателям термометров.

Уже много внимания было уделено свежей статье российского диктатора Путина, где он, вооружившись школьными учебниками, долго полемизировал над цивилизационным противостоянием и пришел к выводу о том, что русские, белорусы и украинцы (барабанная дробь) — единый русский народ. И вообще, раз СССР развалился, то пора вернуться к границам 1922 года.

Научность этой статьи на уровне студента на экзамене мы обсуждать не будем. Это нелепо. Но это является очередным напоминанием об имперских амбициях соседа. Помимо того, де-факто это выдвижение территориальных претензий к соседям.

Что имеем мы? Беларусь находится под серьезными санкциями, и после очередного выпада синепалого безумца они могут усилиться. Украина уже держит ручку над бумагой.

Санкции — это, разумеется, хорошо в политическом плане. Это удар по кошелькам режима, это удар по холодильникам тех, кто «а кто если не он?».

Однако есть зерно правды и в суждениях противников санкций, которые утверждают, что они подрывают нашу независимость.

В условиях практически полной изоляции, когда остался, считай один союзник, Беларусь все больше и больше попадает в братские объятия путинской России. И чем дольше это тянется, тем сильнее объятия сжимаются, что в конечном счете может превратить нас в одну из автономных республик.

Каков вывод? Санкции несут положительный эффект в борьбе с режимом, они необходимы. Но они необходимы лишь на короткий промежуток времени, ибо подрывают самостоятельность, а Добрый сосед в Кремле уже потирает руки.

Это балансирование на острие ножа.

Белорусы, Европа и США уже сделали многое для нас - это поддержка фондов и СМИ, это упрощенные программы адаптации для вынужденных эмигрантов, это санкции. Больше они сделать уже ничего не смогут. Не прилетит на голубом вертолете волшебник с эскимо!

Для нас сделали уже много! Все, теперь сами! Дело осталось за нами! Пусть это лето будет жарким не только по показателям термометров!

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