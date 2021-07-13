Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку6
- 13.07.2021, 18:10
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Он рекордсмен по пребыванию в министерском кресле в Украине.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Его заявление опубликовал сайт ведомства.
Верховная Рада Украины должна рассмотреть вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова в четверг, 15 июля. Об этом сообщило информагентство «Украинские национальные новости» (УНН) со ссылкой на собственные источники.
Отметим, Арсен Аваков стоит во главе МВД с февраля 2014 года. Он рекордсмен по пребыванию в министерском кресле в Украине.