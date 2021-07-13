Герои нашего времени 5 13.07.2021, 18:43

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Белорусы – о несокрушимости и оптимизме Сергея Тихановского и Николая Статкевича.

Народные лидеры Сергей Тихановский и Николай Статкевич – Герои нашего времени. Оба политика уже больше года находятся в тюрьме по сфабрикованным делам, однако их вера в победу над режимом только усилилась. Достаточно посмотреть видео, на котором Герои не теряют оптимизма и мужественно ведут себя на лукашеноковском судилище.

В суде Сергей Тихановский выкрикнул свой знаменитый лозунг «Стоп Таракан!», одновременно показав фирменный жест – поднятый вверх кулак. «Жыве Беларусь!» — бодро на это ответил Николай Статкевич.

Читатели Charter97.org в комментариях оценили мужество народных лидеров:

– Скалы!

– Вот это настоящие ЛИДЕРЫ новой Беларуси, а не то чмо, которое забаррикадировалось штабелями бешеных псов с оружием в ЦАЛ ДИР БИЕ!

– Мы в неоплатном долгу перед Вами и Вашими родными, мы за Вами, как у Христа за пазухой.

– Сергей и Николай кремень. Уважение им огромное, люди с большой буквы. Придет тот час, когда их с этим ничтожеством Тараканом поменяют местами.

– Стоп Таракан! Жыве Беларусь!

– Наши герои! Верю, что очень скоро они выйдут на свободу вместе со всеми другими политзаключенными, и мы все начнем строить новую, свободную, мирную, честную Беларусь! А тнп, его прихлебателей, гестаповцев, подпевал и пропагандонов – на скамью подсудимых!

– Простите нас, наши Герои, дальше не знаю,что написать.

– У двоих белорусов: Тихановского и Статкевича – мужества больше,чем у ВСЕХ силовиков РБ, оставшихся прислуживать режиму вместе взятых!

– Вера в победу ни у кого не угасла.

– Настоящие, достойные, авторитетные лидеры Новой Беларуси!

– Герои нашего времени.

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