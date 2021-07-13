Во что Таракан превратил суды?7
- 13.07.2021, 18:56
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Мужчина, который снял ЧП с батутом в Александрии, получил семь суток.
13 июля суд Шкловского района назначил семь суток ареста предпринимателю Павлу Петровскому, который снял на видео, как ветер снес батут во время праздника в Александрии, пишет Белорусская служба «Радио Свобода».
Мужчину признали виновным в распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции.
Петровский приехал в Александрию из Бреста. На празднике он торговал своими товарами, как предприниматель. Ему 42 года, женат, воспитывает двух маленьких детей: одному три года, второму десять месяцев.
По данным Белорусской службы «Радио Свобода», Павла задержали 10 июля сотрудники КГБ. До суда он находился в ИВС.
Напомним, 10 июля на празднике «Александрия собирает друзей» случилось ЧП: сильный ветер поднял в воздух батут, на котором прыгали дети. Пострадали семь человек. Одну из девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии. Состояние остальных медики оценили, как удовлетворительное.