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Ученые нашли способ «видеть» сквозь стены

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  • 13.07.2021, 19:07
  • 1,388
Ученые нашли способ «видеть» сквозь стены

Новую радиолокационную систему изобрели ученые из США.

Новая радиолокационная система, которую изобрели исследователи Национального института стандартов и технологий США, позволит воспроизводить в реальном времени изображения объектов за стенами. Об этом сообщает «Мир 24».

В основу работы системы легли микроволны, которые при определенной длине могут проходить сквозь стены и пол. В другом помещении волны отражаются от предметов, что позволяет фиксировать их на спецприемник. Таким образом можно определять местоположение объектов.

По мнению ученых, эта разработка обладает большим потенциалом.

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