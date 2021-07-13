Ученые нашли способ «видеть» сквозь стены

Ученые нашли способ «видеть» сквозь стены1
- 13.07.2021, 19:07
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Новую радиолокационную систему изобрели ученые из США.
Новая радиолокационная система, которую изобрели исследователи Национального института стандартов и технологий США, позволит воспроизводить в реальном времени изображения объектов за стенами. Об этом сообщает «Мир 24».
В основу работы системы легли микроволны, которые при определенной длине могут проходить сквозь стены и пол. В другом помещении волны отражаются от предметов, что позволяет фиксировать их на спецприемник. Таким образом можно определять местоположение объектов.
По мнению ученых, эта разработка обладает большим потенциалом.