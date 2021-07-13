Белстат перестал публиковать статистику об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений 1 13.07.2021, 19:11

Эти отрасли попали под санкции.

После введения секторальных экономических санкций Белстат перестал публиковать отчетность об экспорте продукции нефтеперерабатывающей и калийной отраслей.

13 июля Белстат опубликовал данные по внешней торговле за январь-май. В части статистики, где все экспортируемые и импортируемые товары перечислены в виде единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, не хватает трех разделов. Это минеральные продукты, товары химической и связанной с ней промышленностей, а также пластмассы, резина и изделия из них. Простыми словами это разделы, связанные с нефтеперерабатывающей и калийной промышленностью.

В Белстате заявили, что перестали публиковать эти данные, но не объяснили причину. «Орган статистики любого государства самостоятельно определяет, какие данные публиковать, а какие — нет. Это предусмотрено действующей политикой по распространению официальной информации», — прокомментировали в организации изданию «Интерфакс».

«Порядок распространения и (или) представления пользователям официальной статистической информации, формируемой органами государственной статистики, устанавливается Национальным статистическим комитетом», — говорится в одном из пунктов приказа об утверждении политики распространения официальной статистической информации.

Исчезновение из статистических данных по экспорту калийных удобрений и нефтепродуктов совпало с введением Евросоюзом секторальных санкций против этих отраслей. Положение о введении ЕС ограничений по импорту и транспортировке белорусских товаров нефтеперерабатывающей и калийной промышленности было принято 24 июня.

В этом году экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений существенно вырос по сравнению с непростым началом 2020-го, когда Минск и Москва вели непростые переговоры по поставкам нефти, а страны минимизировали внешнеторговую деятельность в период локдауна. На экспорте нефтепродуктов в январе-апреле этого года Беларусь заработала 1,47 млрд долларов. При этом более чем на 700 млн долларов нефтепродуктов продали в страны ЕС. Экспорт калийных удобрений за тот же период принес 834 млн долларов, из них в апреле заработали 225 млн долларов.

Напомним, ранее Белстат перестал публиковать данные о смертности за 2020 год.

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