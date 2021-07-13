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Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли

  • 13.07.2021, 19:16
Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли
Фото: kmu.gov.ua

Потенциал в $400 млрд за 10 лет.

Украина и Европейский союз 13 июля заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и аккумуляторов и составили дорожную карту мероприятий. Об этом сообщается на сайте Кабмина Украины.

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Марош Шевфчович.

"Мы договариваемся объединять наши усилия и действовать с ЕС сплоченно для развития зеленой экономики, создания новых бизнес-возможностей и рабочих мест", – сказал Шмыгаль.

По словам Шефчовича, в этом плане стратегическое партнерство с Украиной в сырьевой отрасли имеет огромный потенциал.

Шмыгаль в свою очередь подчеркнул, что за счет наращивания собственного производства "минералов будущего" и топливно-энергетических полезных ископаемых, увеличения экспорта, а также сокращения импорта минерального сырья, "потенциал эффективного использования недр Украины может составить более $400 млрд в следующие 10 лет".

По его словам, комплексная разработка критического сырья уже на первом этапе может привлечь в Украину до $10 млрд инвестиций.

Это второе после энергетического партнерство Украины с ЕС, отметил Шмыгаль на брифинге. "В рамках реализации обновленной промышленной стратегии ЕС, плана действий Еврокомиссии о критически важном сырье и ряда других документов Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства", – сказал премьер Украины.

Вице-президент Еврокомиссии отметил в Twitter, что эта договоренность укрепит политические связи, предоставит ряд возможностей для промышленности как ЕС, так и Украины, помогая создавать рабочие места на местном уровне, связанные с переходом к зеленым и цифровым технологиям.

Чтобы реализовать это партнерство, ЕС выделит Украине в этом году дополнительные €750 тыс. в рамках технической помощи для поддержки наращивания потенциала. В следующем году эта сумма должна увеличиться.

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