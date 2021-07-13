Россия вышла на второе место в мире по суточной смертности от Covid 13.07.2021, 20:02

Выше показатели только в Индонезии.

В России установлен новый рекорд суточной смертности от Covid-19. Как сообщил оперативный штаб, за последние 24 часа в стране скончались 780 пациентов.

Показатели выше 700 умерших за сутки официальная статистика регистрирует восьмой день подряд.

Антилидером стал Санкт-Петербург, где зарегистрировали 108 летальных исходов. Во вторник власти города объявили о новых ограничениях: запрещены мероприятия с участием более 75 человек, спортивные соревнования проводятся без зрителей, в концертных залах запрещено собирать больше 1,5 тысяч зрителей, передает finanz.ru.

В Москве за сутки скончались 103 человека, на третьем месте - Иркутская область с 32 летальными исходами.

Ситуация в области начала стремительно ухудшаться в июне, и чуть больше чем за месяц число госпитализированных пациентов подскочило в 5 раз. Началась нехватка коек, ИВЛ и кислорода.

«Очень много тяжелых больных, которые реально задыхаются, у которых сатурация ниже 80. Отправляют бригаду, а бригада ничего не может сделать, потому что больных некуда везти - мест нет», - описывал ситуацию фельдшер иркутской скорой помощи. Местные медики обратились к губернатору с просьбой ввести локдаун, но получили отказ.

15 летальных исходов за сутки зафиксировано в Бурятии, которая показала самый стремительный рост заболеваемости среди всех субъектов РФ. Число госпитализаций в республике за месяц подскочило в 16 раз и достигло 300 человек на 100 тысяч населения. Для сравнения: в Москве около 120 пациентов на 100 тысяч населения, а в Петербурге - около 160.

По суточной смертности от коронавируса Россия вышла на второе место в мире, обогнав Индию (546) и Бразилию (765).

Показатель выше российского - только в Индонезии, где за последние 24 часа зафиксирован 891 летальный исход.

По числу новых случае за сутки - 24702 - Россия находится на 6-м месте в мире. В первой пятерке - Индонезия (40427), Великобритания (33998), Испания (33932), США (33651) и Индия (32906).

Система борьбы с коронавирусом в РФ доказала свою эффективность, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент находится на постоянной связи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Роспотребнадзора Анной Поповой, и с председателем правительства Михаилом Мишустиным по ситуации с коронавирусом.

Официальный сайт оперштаба стопкоронавирус.рф тем временем перестал публиковать данные об активных случаях в российских регионах.

АНО «Национальные приоритеты», которая ведет сайт, объяснило происходящее «неверной интерпретацией показателя некоторыми СМИ».

В последний раз сведения об активных случаях заболевания были помещены на сайте 8 июля - 423 422 активных случая.

Графа с активными случаями исчезла после того, как данные оперативного штаба о количестве болеющих на данный момент COVID-19 людей в Санкт-Петербурге не совпали с соответствующей информацией городских властей.

Согласно сообщению оперативного штаба от 9 июля, в тот день в Санкт-Петербурге зарегистрировано 711 активных случаев COVID-19. При этом за сутки, по сведениям штаба, в Северной столице зафиксирован 1951 новый случай заболевания.

В то же время городской комитет по здравоохранению тогда же заявил "Фонтанке", что в Санкт-Петербурге развернуто 11,5 тысячи коек и лишь 10 процентов из них свободны. Иными словами, только в стационарах находилось свыше 10 тысяч человек.

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