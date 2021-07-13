Лукашенко летал к Путину выпрашивать кредит 32 13.07.2021, 20:21

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Глава Кремля согласился лишь на кредитную поддержку в связи с налоговым маневром в РФ.

Москва и Минск договорились о новой финансовой поддержке для режима Лукашенко, — сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кредит будет предоставлен в связи с налоговым маневром России, передает «Эхо Москвы».

Кроме того, добавил Песков, на переговорах в Петербурге Владимир Путин и Лукашенко договорились о сохранении для Минска цены на российский газ в следующем году на уровне этого года.

Напомним, утром 13 июля стало известно, что Таракан улетел в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. До момента вылета его самолета о предстоящей встрече не сообщала ни одна из сторон. Очная встреча Путина и Лукашенко длилась более пяти часов, она была уже четвертой по счету в этом году.

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