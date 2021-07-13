Зеленский предложил возглавить МВД Украины Монастырскому 9 13.07.2021, 20:40

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Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Об этом сообщил сам нардеп от «Слуги народа».

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский 13 июля после заседания фракции рассказал, что предложение возглавить Министерство внутренних дел Украины получил сегодня утром от президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке 13 июля. После этого Зеленский представил кандидатуру Монастырского на заседании фракции "Слуга народа".

Монастырский заявил, что "буквально несколько минут назад принял самое сложное решение в жизни – ответить "да" на предложение президента возглавить МВД".

"Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как личность и как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность. Завтра [14 июля] профильный комитет Верховной Рады рассмотрит заявление Арсена Авакова об уходе с должности министра МВД. Послезавтра состоится голосование по этому заявлению, а уже в пятницу состоится еще одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности и рассмотрение представления о назначении главы МВД. Вот такой будет порядок", – сообщил он.

Отвечая на вопросы журналистов Монастырский сказал, что еще не говорил с Аваковым об этом.

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